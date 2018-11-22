«Те, кто не умеют готовить — недоженщины»: Ляйсан Утяшева раздала советы молодому поколению

После завершения спортивной карьеры бывшая гимнастка и чемпионка Европы Ляйсан Утяшева не сидит сложа руки. Она стала комментатором состязаний, а также телеведущей. Недавно в Москве стартовал курс лекций «Суперженщина», и звезда приняла в нем участие в качестве спикера. О том, чему же она учит молодое поколение, Ляйсан рассказала в интервью ведущей Youtube-проекта «А поговорить?» Ирине Шихман.
«Ты тогда недоженщина, если не умеешь готовить. Никакого домостроя в этом нет! Это все равно, если ты от мужика требуешь забить гвоздь, а сама… У тебя могут быть гувернантки, помощницы, можешь заказать себе шикарную еду домой, но не уметь приготовить… Для Паши, например, это важный пункт, а он мужчина ого-го, за ним гонялось полмира! Пашка приносил еду на съемки Comedy, хотя все ребята заказывают из таких ресторанов, а тут Ляся сделала — как вкусно!» — эмоционально высказалась супруга резидента Comedy Club Павла Воли.
Утяшева лишь одобрительно улыбнулась, когда ведущая заметила, что, должно быть, в семье теледивы и шоумена царят патриархальные устои. Хотя она рассказала, что, когда Воля заговорил о будущем их 3-х летней дочки Софии и желании отдать малышку в спортивную школу на гимнастику, она резко воспротивилась. «В таком случае он просто потеряет двух женщин — и жену, и дочь из-за того, что мы с Софией все время будем проводить в зале», — заявила Ляйсан.
Фото и видео: Instagram