logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Те, кто не умеют готовить — недоженщины»: Ляйсан Утяшева раздала советы молодому поколению

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Ляйсан Утяшева

Arrows-left
Arrows-right
Reload
33-летняя экс-гимнастка Ляйсан Утяшева дала откровенное интервью, вышедшее на днях на Youtube.

После завершения спортивной карьеры бывшая гимнастка и чемпионка Европы Ляйсан Утяшева не сидит сложа руки. Она стала комментатором состязаний, а также телеведущей. Недавно в Москве стартовал курс лекций «Суперженщина», и звезда приняла в нем участие в качестве спикера. О том, чему же она учит молодое поколение, Ляйсан рассказала в интервью ведущей Youtube-проекта «А поговорить?» Ирине Шихман.

«Ты тогда недоженщина, если не умеешь готовить. Никакого домостроя в этом нет! Это все равно, если ты от мужика требуешь забить гвоздь, а сама… У тебя могут быть гувернантки, помощницы, можешь заказать себе шикарную еду домой, но не уметь приготовить… Для Паши, например, это важный пункт, а он мужчина ого-го, за ним гонялось полмира! Пашка приносил еду на съемки Comedy, хотя все ребята заказывают из таких ресторанов, а тут Ляся сделала — как вкусно!» — эмоционально высказалась супруга резидента Comedy Club Павла Воли.

Утяшева лишь одобрительно улыбнулась, когда ведущая заметила, что, должно быть, в семье теледивы и шоумена царят патриархальные устои. Хотя она рассказала, что, когда Воля заговорил о будущем их 3-х летней дочки Софии и желании отдать малышку в спортивную школу на гимнастику, она резко воспротивилась. «В таком случае он просто потеряет двух женщин — и жену, и дочь из-за того, что мы с Софией все время будем проводить в зале», — заявила Ляйсан.

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...