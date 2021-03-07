Анастасия Макеева объявила о помолвке на сцене театра
Фото: @makeevan / Instagram
Бойфренд актрисы Анастасии Макеевой сделал ей предложение. Видео радостного события Анастасия опубликовала в Сети. Бизнесмен Роман Мальков протянул возлюбленной заветную коробочку прямо на сцене, после завершения мюзикла «Алмазная колесница». Спектакль давали в Петербурге. Туда Макеева и приехала вместе с Мальковым. В посте Анастасия написала: «Сегодня случилось невероятное невероятное.Я думала ,меня невозможно удивить ,но все же удалось. Я сказала «ДА». Я люблю тебя ,ты самый прекрасный и замечательный человек во вселенной!!!! Я никогда не думала, что Рома решится на такое ,но он встал на колено при всем зале и главное при моих и своих родителях и вся труппа разревелась. Я горжусь тобой, мой Любимый !!!».
Напомним, что летом 2020 года стало известно, что Анастасия Макеева развелась с третьим мужем Александром Саковичем, а расставание произошло во время весеннего режима самоизоляции. Об этом актриса сама обмолвилась в диалогах с подписчиками, отметив, что в текущем году она потеряла очень многое. Вскоре в СМИ появилась информация, что Сакович ушел от жены к более молодой актрисе.
Несколько месяцев спустя после третьего развода Макеева показала нового любимого. НесколькоАнастасии Макеевой недель назад она опубликовала в соцсети фото в обнимку с мужчиной, чье лицо закрыла смайликом. И теперь она опубликовала фото со страстным поцелуем с избранником. Правда, лицо его опять не показала, так как на обоих были надеты папахи.
Первым мужем Анастасии Макеевой был актер Петр Кислов, но отношения быстро закончились и они развелись (после Кислов женился на Полине Гагариной). Со вторым мужем, актером и певцом Глебом Матвейчуком, Анастасия прожила шесть лет. Сейчас он воспитывает двоих детей от новой жены. И третий брак с Александром Саковичем также закончился быстро.
Ни в одних отношениях у Анастасии не родились дети. В недавнем откровенном интервью она рассказала, что не теряет надежды стать матерью, и призналась, что перенесла несколько неудачных процедур ЭКО.
Фото: @makeevan / Instagram
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