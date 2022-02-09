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Женатый Куценко флиртовал на публике с молодой моделью, а Жижикин — с неизвестной спутницей

8 февраля в московском кинотеатре «Октябрь» прошла громкая премьера фильма «Однажды в пустыне». На мероприятие съехались звезды российского кино и шоу-бизнеса — Алексей Учитель с дочками, Оксана Акиньшина, Аркадий Укупник, Александр Робак, Андрей Бурковский и другие знаменитости.
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Гоша Куценко и Джулия Юшкевич

Фото: Макс Светский/ Passion.ru

Внимание светских хроникеров привлекли Гоша Куценко и Игорь Жижикин. Они оба прибыли на премьеру с молодыми спутницами, и не с теми, с кем их ожидали увидеть.

54-летний женатый Куценко был не с женой Ириной Ириной Скрипченко, а с 24-летней моделью Джулией Юшкевич, дочерью известного хоккеиста и тренера Дмитрия Юшкевича. Пара расслабленно позировала фотографам и мило беседовала перед сеансом.

Звезда боевиков 56-летний Игорь Жижикин на красной дорожке появился в компании юной особы, рядом с которой улыбался и выглядел счастливым.

Женатый Куценко флиртовал на публике с молодой моделью, а Жижикин — с неизвестной спутницей

Фото: Макс Светский/ Passion.ru

Игорь Жижикин несколько раз был женат, но все его отношения рушились через несколько лет после начала. Три года назад у актера родился первенец Лука. Наследника уже зрелому мужчине подарила молодая возлюбленная, но до загса он с ней так и не дошел. Похоже, что не дойдет и впредь...

Напомним, что Оксана Акиньшина, которой приписывают роман с Данилой Козловским, появилась в «Октябре» одна и без обручального кольца на пальце.

Фото: Макс Светский/ Passion.ru, Instagram, Starface

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