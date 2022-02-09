Женатый Куценко флиртовал на публике с молодой моделью, а Жижикин — с неизвестной спутницей

Внимание светских хроникеров привлекли Гоша Куценко и Игорь Жижикин. Они оба прибыли на премьеру с молодыми спутницами, и не с теми, с кем их ожидали увидеть.

54-летний женатый Куценко был не с женой Ириной Ириной Скрипченко, а с 24-летней моделью Джулией Юшкевич, дочерью известного хоккеиста и тренера Дмитрия Юшкевича. Пара расслабленно позировала фотографам и мило беседовала перед сеансом.

Звезда боевиков 56-летний Игорь Жижикин на красной дорожке появился в компании юной особы, рядом с которой улыбался и выглядел счастливым.