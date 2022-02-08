Грустная и без кольца: Оксана Акиньшина появилась на премьере фильма в гордом одиночестве
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Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Внимание светской тусовки и журналистов давно приковано к Оксане Акиньшиной. И в этот раз публика ожидала, с кем же она появился на премьере. И пока другие знаменитости фотографировались на красной дорожке, актриса скромно сидела в сторонке, изредка здороваясь с коллегами.
После звезда российского кино все же устроила недолгий фотосет. Перед десятками фотографов Оксана позировала в образе в стиле casual. Для вечера в кино она выбрала удобные джинсы, водолазку и жакет.
От зоркого взгляда журналистов не ускользнул тот факт, что в «Октябре» актриса появилась в гордом одиночестве, без обручального кольца, и была грустной и задумчивой.
Имя Оксаны Акиньшиной не сходит с полос светской хроники с тех пор, как ее стали подозревать в романе с Данилой Козловским. Они изредка появляются вместе на тусовках, но отношения не комментируют. Пикантность ситуации придает тот факт, что Оксана замужем за Арчилом Геловани. По крайней мере, о своем разводе она не сообщала.
В 2018-м стало известно, что актриса подала на развод с мужем, но в итоге они сохранили брак. Данила Козловский до недавнего времени встречался с Ольгой Зуевой, родившей ему дочь.
Фото и видео: Макс Светский/ Passion.ru, Starface