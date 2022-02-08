Грустная и без кольца: Оксана Акиньшина появилась на премьере фильма в гордом одиночестве

От зоркого взгляда журналистов не ускользнул тот факт, что в «Октябре» актриса появилась в гордом одиночестве, без обручального кольца, и была грустной и задумчивой.

Имя Оксаны Акиньшиной не сходит с полос светской хроники с тех пор, как ее стали подозревать в романе с Данилой Козловским. Они изредка появляются вместе на тусовках, но отношения не комментируют. Пикантность ситуации придает тот факт, что Оксана замужем за Арчилом Геловани. По крайней мере, о своем разводе она не сообщала.

В 2018-м стало известно, что актриса подала на развод с мужем, но в итоге они сохранили брак. Данила Козловский до недавнего времени встречался с Ольгой Зуевой, родившей ему дочь.