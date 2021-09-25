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Скоро дедушка: внебрачный сын Игоря Крутого с женой ждут первенца

Примный отец внебрачного сына композитора Сергей Мирошников рассказал о том, что юноша женат, а до конца года станет отцом. Соответственно, 67-летний Игорь Крутой станет дедушкой в четвертый раз: у музыканта есть уже три внучки. Отметим, что для самого Якова Мирошникова, который сменил прежнюю фамилию на фамилию биологического отца, этот ребенок будет первым.
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Композитор и певец Игорь Крутой

Фото: Global Look Press

В недавно увеличившейся семье композитора Игоря Крутого ожидается новое пополнение. На днях 67-летний музыкант впервые публично подтвердил наличие у него внебрачного сына. Якову Мирошникову уже 30 лет, и большую часть жизни его воспитывал супруг его матери Сергей Мирошников, не подозревавший о том, что сын ему неродной. Он же рассказал, что избранница Якова беременна первенцем.

«Яша женился недавно. Жена беременна и, думаю, к зиме уже внук родится. Хотя это, конечно, не мой внук, а Игоря Крутого. Дикость полная, у меня до сих пор это в голове не укладывается», — заявил Сергей Мирошников в интервью «Комсомольской правде».

Издание также сообщает, что молодой человек, начавший общаться со знаменитым отцом около двух лет назад, не стал полагаться на финансовую помощь с его стороны. У него есть свое дело: Яков продает различные молодежные товары. Кроме того он увлекается боксом. Молодой человек не общается с воспитавшим его Сергеем Мирошниковым и даже отказался от его фамилии в пользу фамилии биологического отца.

Яков Мирошников (крайний слева) с дочерью композитора Викторией Крутой (вторая слева) и старшим сыном Николаем.

Яков Мирошников (крайний слева) с дочерью композитора Викторией Крутой (вторая слева) и старшим сыном Николаем.

Фото: @victoriakrut/Instagram

Ранее в программе «Судьба человека» Игорь Крутой рассказал, что Яков сам вышел на связь с ним. Молодой человек о последнего не знал правды о родстве с композитором, но его мать, будучи тяжело больной, решила раскрыть правду. Позднее она скончалась. Установить отцовство Крутому помогла ДНК-экспертиза. Композитор признал, что в 1991 году уже после развода с первой супругой и рождения первенца у него был краткосрочный роман с продавщицей одного из столичных универмагов.

Позднее Игорь Крутой женился повторно. Он удочерил наследницу супруги Викторию, а в их союзе родилась дочь Александра. Обе дочери Игоря Крутого и старший сын сейчас также поддерживают общение с Яковом.

Фото и видео: @victoriakrut/Instagram; Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov, Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press