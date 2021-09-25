Скоро дедушка: внебрачный сын Игоря Крутого с женой ждут первенца

«Яша женился недавно. Жена беременна и, думаю, к зиме уже внук родится. Хотя это, конечно, не мой внук, а Игоря Крутого. Дикость полная, у меня до сих пор это в голове не укладывается», — заявил Сергей Мирошников в интервью «Комсомольской правде».

Издание также сообщает, что молодой человек, начавший общаться со знаменитым отцом около двух лет назад, не стал полагаться на финансовую помощь с его стороны. У него есть свое дело: Яков продает различные молодежные товары. Кроме того он увлекается боксом. Молодой человек не общается с воспитавшим его Сергеем Мирошниковым и даже отказался от его фамилии в пользу фамилии биологического отца.