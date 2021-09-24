Игорь Крутой признался, как его близкие отрегировали на новость о существовании внебрачного сына
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Узнав о существовании наследника, Крутой ожидаемо усомнился в правдивости его слов и предложил решить вопрос просто – сдать ДНК-тест. Когда родство подтвердились, он очень обрадовался. А его семья, как композитор рассказал в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», его поддержала.
«Как-то я признался дочери Саше в том, что у меня есть сын. Она нашла его в соцсетях, написала ему с предложением о встрече. Яков ответил, мол, да, конечно. Я не знал о его существовании, а когда узнал — не поверил. Поначалу Яков нашел телефон моего старшего сына, который мне обо всем рассказал. Я тогда сказал ему: «Многие в стране хотят стать моими сыновьями», – заявил он.
Впрочем, подружились с Яковом не только дети – мать Крутого тоже отнеслась к нему весьма благосклонно.
«Моя мама обожает Якова, готовит ему пирожки по утрам. Яша боксер, так что все, кто имеет ко мне претензии — обращайтесь к нему! — пошутил композитор. — А если говорить серьезно, то в моей жизни появился сын, за которого я несу и буду нести ответственность. Не скажу, что сразу почувствовал к нему отцовские чувства. Но это моя кровь, мой родной человек», – рассуждает композитор.
Фото: Global Look press