passion.ru
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Жена Вячеслава Малафеева прокомментировала участие Айзы Долматовой в кризисе в их отношениях

Еще месяц назад Екатерина хотела родить еще одного ребенка супругу, однако на днях внезапно объявила, что пара взяла паузу в отношениях. Это совпало по времени с новым выпуском шоу, где Малафеев принял участие вместе с Айзой.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина и Вячеслав Малафеевы

Фото: @malafeeva_ekaterina

Поклонники отметили вульгарное поведение девушки на проекте — она буквально намекала футболисту на секс и отмечала, что очень любит интим.

Екатерина Малафеева не смогла пройти мимо устойчивых слухов и прокомментировала этот вопрос. По ее словам, их проблемы связаны с другими вещами, хотя не подколоть Айзу она не смогла.

«Наши отношения со Славой никоим образом не относятся к ситуации, на которую вы так хотите обратить мое внимание. Да, бывают голодные женщины... И когда Слава вернулся с проекта, он меня предупредил, что был такой разговор. Тут голодные, а мы плохих не держим — поэтому она так и реагирует», — рассказала она. Девушка добавила, что, хотя они взяли паузу, это не мешает им вместе работать и совместно воспитывать детей.

В этот сложный момент все стараются поддержать девушку, однако сама она пытается разобраться в себе и в их отношениях.

«Та матрица жизни, которую мы транслировали, изжила себя, поэтому нам нужно двигаться дальше, развиваться, не нарушая чужих границ... Важно разобраться, с чем мы готовы двигаться дальше, а с чем — нет», — отметила она в публикации.

Фото: Instagram