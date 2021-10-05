Жена Вячеслава Малафеева прокомментировала участие Айзы Долматовой в кризисе в их отношениях

Поклонники отметили вульгарное поведение девушки на проекте — она буквально намекала футболисту на секс и отмечала, что очень любит интим.

Екатерина Малафеева не смогла пройти мимо устойчивых слухов и прокомментировала этот вопрос. По ее словам, их проблемы связаны с другими вещами, хотя не подколоть Айзу она не смогла.

«Наши отношения со Славой никоим образом не относятся к ситуации, на которую вы так хотите обратить мое внимание. Да, бывают голодные женщины... И когда Слава вернулся с проекта, он меня предупредил, что был такой разговор. Тут голодные, а мы плохих не держим — поэтому она так и реагирует», — рассказала она. Девушка добавила, что, хотя они взяли паузу, это не мешает им вместе работать и совместно воспитывать детей.