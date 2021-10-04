Айзу Долматову обвинили в проблемах в отношениях Вячеслава Малафеева и его жены
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @aizalovesam
Супруга Вячеслава Малафеева поделилась в своем Instagram, что они взяли паузу в отношениях и не живут вместе.
«Я взяла перерыв в Instagram, но больше не хочу скрывать правду. Мы со Славой уже неделю не живем вместе. Взяли паузу. Что будет дальше, я не знаю», — написала она.
Поклонники, однако, решили, что это неспроста, и заподозрили в этом Айзу Долматову. Дело в том, что на проекте «Звезды в Африке», где она участвует вместе с Вячеславом, она проявила к нему большой интерес. Девушка активно расспрашивала футболиста о сексе и об изменах и сама заявила, что очень любит секс.
После этого поклонники заявили, что именно Айза стала причиной конфликта в семье Малафеевых, и начали оставлять негативные комментарии под постами в блоге Айзы.
Сама Айза после многочисленных проблем в личной жизни решила кардинально сменить имидж и начать новую жизнь — Долматова превратилась в яркую блондинку и заявила, что работает над несколькими свежими проектами.
Фото: Instagram