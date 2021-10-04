Айзу Долматову обвинили в проблемах в отношениях Вячеслава Малафеева и его жены

Поклонники, однако, решили, что это неспроста, и заподозрили в этом Айзу Долматову. Дело в том, что на проекте «Звезды в Африке», где она участвует вместе с Вячеславом, она проявила к нему большой интерес. Девушка активно расспрашивала футболиста о сексе и об изменах и сама заявила, что очень любит секс.

После этого поклонники заявили, что именно Айза стала причиной конфликта в семье Малафеевых, и начали оставлять негативные комментарии под постами в блоге Айзы.

Сама Айза после многочисленных проблем в личной жизни решила кардинально сменить имидж и начать новую жизнь — Долматова превратилась в яркую блондинку и заявила, что работает над несколькими свежими проектами.