passion.ru
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Айзу Долматову обвинили в проблемах в отношениях Вячеслава Малафеева и его жены

Поклонники заподозрили неладное, когда Айза и Вячеслав очень сблизились во время проекта «Звезды в Африке», а в последнем выпуске неожиданно заговорили на очень откровенные темы, а сама девушка даже сделала недвусмысленный намек.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Айза Долматова

Фото: @aizalovesam

Супруга Вячеслава Малафеева поделилась в своем Instagram, что они взяли паузу в отношениях и не живут вместе.

«Я взяла перерыв в Instagram, но больше не хочу скрывать правду. Мы со Славой уже неделю не живем вместе. Взяли паузу. Что будет дальше, я не знаю», — написала она.

Поклонники, однако, решили, что это неспроста, и заподозрили в этом Айзу Долматову. Дело в том, что на проекте «Звезды в Африке», где она участвует вместе с Вячеславом, она проявила к нему большой интерес. Девушка активно расспрашивала футболиста о сексе и об изменах и сама заявила, что очень любит секс.

После этого поклонники заявили, что именно Айза стала причиной конфликта в семье Малафеевых, и начали оставлять негативные комментарии под постами в блоге Айзы.

Сама Айза после многочисленных проблем в личной жизни решила кардинально сменить имидж и начать новую жизнь — Долматова превратилась в яркую блондинку и заявила, что работает над несколькими свежими проектами.

Фото: Instagram