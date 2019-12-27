Жена Виторгана поздравила его с 80-летием и показала новые фото с маленькими дочками: «Мы тебя очень любим!»
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Фото: Instagram
Народный артист РФ Эммануил Виторган отмечает 80-летний юбилей. Первыми поздравили актера жена и две его маленькие дочки, одной из которых будет два года, а второй исполнилось всего несколько месяцев.
«Эммочка, наш дорогой! С юбилеем тебя!!! Спасибо тебе за всё! Мы тебя очень любим! И все сделаем, чтобы ты жил долго и счастливо! Твоя семья, Ира, Этель, Клара», — поздравили именинника.
Жена актера опубликовала в день рождения любимого мужа новые фотографии Эммануила Гедеоновича с дочками.
«С днем рождения! Здоровья и до 120!», «Здоровья вам, вашим детям и внукам», «Какие вы классные, счастливая семья, долгих лет», — написали поклонники Виторганов в комментариях.
Несколько месяцев назад 79-летний Эммануил Виторган и его 57-летняя супруга Ирина шокировали поклонников новостью, что они опять стали родителями. Они объявили, что в семье появилась еще одна дочь Клара.
Эммануил Гедеонович гордится, что смог стать отцом в таком почтенном возрасте, а супруга благодарит актера за то, что подарил ей радость материнства. На программе «Звезды сошлись» Ирина и Эммануил Виторган признались, что о третьем ребенке не думают.
Фото и видео: Instagram
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