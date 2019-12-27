Жена Виторгана поздравила его с 80-летием и показала новые фото с маленькими дочками: «Мы тебя очень любим!»

«Эммочка, наш дорогой! С юбилеем тебя!!! Спасибо тебе за всё! Мы тебя очень любим! И все сделаем, чтобы ты жил долго и счастливо! Твоя семья, Ира, Этель, Клара», — поздравили именинника.

Жена актера опубликовала в день рождения любимого мужа новые фотографии Эммануила Гедеоновича с дочками.