Жена Реввы показала подросших красавиц-дочерей
Фото: @angelikarevva / Instagram
Сегодня жена известного шоумена опубликовала фотографию с отдыха. На снимке девушка предстала перед фанатами вместе со своими подросшими дочками, которые вот-вот догонят маму в росте.
Пользователи Сети пришли в восторг от красоты любимых девушек знаменитого комика. В комментариях под публикацией подписчики написали множество комплиментов.
«Алиса так выросла! Красоточки, счастья вам!», «Как подросли дочи», «Крутая мама и просто классный человек, какие у вас замечательные, красивые девочки, столько позитива, любви, нежности!», — пишут поклонники.
Напомним, Александр и Анжелика Ревва поженились в 2007 году. Во многих интервью актер и певец рассказывал, что это была любовь с первого взгляда, которая день ото дня становится только сильнее.
К слову, недавно мы писали, как младшая дочь звездных родителей произвела фурор в Сети. Малышка прошлась по мини-подиуму и показала дефиле.
Фото и видео: @angelikarevva / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram