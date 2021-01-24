Жена Реввы показала подросших красавиц-дочерей

Пользователи Сети пришли в восторг от красоты любимых девушек знаменитого комика. В комментариях под публикацией подписчики написали множество комплиментов.

«Алиса так выросла! Красоточки, счастья вам!», «Как подросли дочи», «Крутая мама и просто классный человек, какие у вас замечательные, красивые девочки, столько позитива, любви, нежности!», — пишут поклонники.

Напомним, Александр и Анжелика Ревва поженились в 2007 году. Во многих интервью актер и певец рассказывал, что это была любовь с первого взгляда, которая день ото дня становится только сильнее.

К слову, недавно мы писали, как младшая дочь звездных родителей произвела фурор в Сети. Малышка прошлась по мини-подиуму и показала дефиле.