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Жена Реввы показала подросших красавиц-дочерей

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Семья Александра Реввы

Фото: @angelikarevva / Instagram

Очаровательных дочерей Анжелики и Александра Реввы Алису и Амелу часто можно увидеть в блогах их звездных родителей в Instagram.

Сегодня жена известного шоумена опубликовала фотографию с отдыха. На снимке девушка предстала перед фанатами вместе со своими подросшими дочками, которые вот-вот догонят маму в росте.

Пользователи Сети пришли в восторг от красоты любимых девушек знаменитого комика. В комментариях под публикацией подписчики написали множество комплиментов.

«Алиса так выросла! Красоточки, счастья вам!», «Как подросли дочи», «Крутая мама и просто классный человек, какие у вас замечательные, красивые девочки, столько позитива, любви, нежности!», — пишут поклонники.

Напомним, Александр и Анжелика Ревва поженились в 2007 году. Во многих интервью актер и певец рассказывал, что это была любовь с первого взгляда, которая день ото дня становится только сильнее.

К слову, недавно мы писали, как младшая дочь звездных родителей произвела фурор в Сети. Малышка прошлась по мини-подиуму и показала дефиле.

Фото и видео: @angelikarevva / Instagram

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