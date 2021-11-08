Жена Петросяна прокомментировала слухи о домашнем насилии в ее семье
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Фото: @petrosyanevgeny
Татьяна Брухунова после свадьбы с Евгением Петросяном оказалась в центре внимания не только благодаря браку с юмористом — девушка часто делится стильными образами и необычными фотосессиями.
А на одном из последних фото она прикрыла щеку воротником — и услышала совершенно неожиданные для нее опасения, что она скрывает домашнее насилие. Такие новости появились в ряде СМИ и очень разозлили ее — в своем личном блоге она призвала сажать за клевету.
Тем более что причина синяка оказалась более чем прозаичной — Татьяне пришлось обратиться к стоматологу и удалить зуб мудрости, после чего она столкнулась с небольшими последствиями хирургического вмешательства, однако ничего страшного не произошло.
Ранее Татьяна возразила против того, что она похожа на актрису Елизавету Боярскую, отметив, что сравнивать кого-то из-за ямочек на щеках нецелесообразно.
«Разумеется, сравнение с красивой женщиной мне приятно, но почему так примитивно? Человек пишет о сходстве. Для чего?», — отметила она.
Фото: Instagram