Жена Петросяна прокомментировала слухи о домашнем насилии в ее семье

Татьяна Брухунова после свадьбы с Евгением Петросяном оказалась в центре внимания не только благодаря браку с юмористом — девушка часто делится стильными образами и необычными фотосессиями.

А на одном из последних фото она прикрыла щеку воротником — и услышала совершенно неожиданные для нее опасения, что она скрывает домашнее насилие. Такие новости появились в ряде СМИ и очень разозлили ее — в своем личном блоге она призвала сажать за клевету.