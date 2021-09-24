Жена Петросяна не оценила сравнение с Лизой Боярской: «Почему так примитивно?»

Своими переживаниями жена Евгения Вагановича и мама его сына поделилась в социальных сетях: «Разумеется, сравнение с красивой женщиной мне приятно, но почему так примитивно? Человек пишет о сходстве. Для чего?! То есть, по его мнению, я не в курсе, что у актрисы Боярской есть ямочки? Или он первый, кто открыл мне "тайну"? А то, что перед ним это написано десять раз, он не видит?! Надо сказать, что ямочки не самое редкое явление на лице человека. Таким образом, мое сходство должно быть как минимум с четвертью живущих на земле», — честно отметила она.

Напомним, что в момент, когда Евгений Петросян объявил об отношениях с Татьяной, многие ополчились против девушки, думая, что именно она стала причиной его расставания с Еленой Степаненко. Но оказалось, что юмористы давно уже не жили вместе.

Звезда юмористических скетчей быстро женился на молодой избраннице и очень скоро в их семье появился сын. Теперь поклонники надеются на то, что на свет появится еще один наследник.