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Жена Петросяна не оценила сравнение с Лизой Боярской: «Почему так примитивно?»

Татьяна Брухунова все чаще появляется в СМИ благодаря своим стильным и оригинальным образам, а количество подписчиков в ее Instagram с каждым днем растет. Только вместе с популярностью в Сети появляется все больше комментаторов, которые уже утомили Татьяну сравнением с известной российской актрисой. Этому жена комика решила посвятить целый пост.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Брухунова известна своим оригинальным стилем

Фото: Личный Instagram @petrosyanevgeny

В комментариях многие фолловеры отмечают необыкновенное сходство Татьяны Брухуновой и актрисы Елизаветы Боярской. Подписчикам кажется, что у девушек одинаковый цвет волос, разрез глаз, улыбка и ямочки на щеках. Поначалу это сравнение Татьяна воспринимала как комплимент, но со временем идентичность комментариев ей надоела.

Своими переживаниями жена Евгения Вагановича и мама его сына поделилась в социальных сетях: «Разумеется, сравнение с красивой женщиной мне приятно, но почему так примитивно? Человек пишет о сходстве. Для чего?! То есть, по его мнению, я не в курсе, что у актрисы Боярской есть ямочки? Или он первый, кто открыл мне "тайну"? А то, что перед ним это написано десять раз, он не видит?! Надо сказать, что ямочки не самое редкое явление на лице человека. Таким образом, мое сходство должно быть как минимум с четвертью живущих на земле», — честно отметила она.

Напомним, что в момент, когда Евгений Петросян объявил об отношениях с Татьяной, многие ополчились против девушки, думая, что именно она стала причиной его расставания с Еленой Степаненко. Но оказалось, что юмористы давно уже не жили вместе.

Звезда юмористических скетчей быстро женился на молодой избраннице и очень скоро в их семье появился сын. Теперь поклонники надеются на то, что на свет появится еще один наследник.

Фото и видео: Instagram, кадры из программы «Первого канала»