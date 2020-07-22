Жена Олега Газманова нежно поздравила его с 69-летием: «С днем рождения, родной человек»
Фото: www.instagram.com/marinagazmanova/
22 июля Олегу Газманову исполнилось 69 лет. Его супруга Марина посвятила знаменитому мужу трогательные строки, опубликованные в социальной сети.
«Значение числа 69 определяется его "зеркальностью", осевой симметрией составляющих его цифр. И первое, что всплывает в памяти при виде числа 69 – это графический символ неразрывного единства Инь и Ян, темного и светлого, женского и мужского начала. 69 – это слияние материального и духовного в одном человеке, в его единой и неделимой сущности. Человек в 69 лет полностью сформирован, как наполненный стакан! Я бы желала тебе расплескать его для чего- нибудь нового, интересного, жадного... Для жизни ... Еще и еще! Любопытство продлевает молодость! В 69 лет уже не говорим о здоровье, оно или есть, или нет.
Береги то, что радует сердце и успокаивает ум. Береги тех, с кем есть история, совместные воспоминания и надежность, меня береги. Желаю тебе обрести себя для самого себя. Ты так высоко вскарабкался по этой прекрасной жизни, сумей держать равновесие или даже прыгнуть вниз бесстрашно за новыми приключениями. С днем рождения, родной человек, мой мужО!», — душевно написала Марина, объяснив необычное значение возраста Олега.
Несколькими дня ранее, готовясь к празднику, Марина Газманова написала в Instagram: «Быстрыми шагами идем в ДР Олега! Уж очень цифра 69 возбуждает меня на разные подвиги. Тем более все члены нашей творческой семьи готовы на все».
«Всегда молодой, невероятно талантливый, крутой и неунывающий! Оставайся таким. С днем рождения!» — поздравил отца с днем рождения старший сын Родион Газманов.
На днях Олег и Марина Газмановы отметили розовую свадьбу — 17 лет официального брака. Супруги сделали этот день друг для друга особенным и поделились радостью с подписчиками.
Фото и видео: Instagram Марины Газмановой и Родиона Газманова
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