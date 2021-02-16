Молодая жена Игоря Николаева судится с вдовой миллионера

Между женой Игоря Николоева и вдовой миллионера Евгения Самусенко произошел конфликт. Юлия Проскурякова и Милена Дайнега проживают в одном доме в центре Москвы. Концертный директор Дейнеги остался у нее на ночь, заняв парковочное место Проскуряковой.

По утверждению Милены, они оставили на лобовом стекле записку с номером телефона. Наутро вдова Самусенко увидела пропущенные звонки и сообщения от Юлии с якобы нецензурной лексикой.

Однако Проскурякова решила рассказать свою версию ссоры. Она сообщает, что Милена «хайпует», и конфликт был затеян специально. По ее словам, она около часа пыталась дозвониться соседке, но трубку никто не брал.