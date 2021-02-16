Молодая жена Игоря Николаева судится с вдовой миллионера
Фото: Instagram / @uliaveronika
Между женой Игоря Николоева и вдовой миллионера Евгения Самусенко произошел конфликт. Юлия Проскурякова и Милена Дайнега проживают в одном доме в центре Москвы. Концертный директор Дейнеги остался у нее на ночь, заняв парковочное место Проскуряковой.
По утверждению Милены, они оставили на лобовом стекле записку с номером телефона. Наутро вдова Самусенко увидела пропущенные звонки и сообщения от Юлии с якобы нецензурной лексикой.
Однако Проскурякова решила рассказать свою версию ссоры. Она сообщает, что Милена «хайпует», и конфликт был затеян специально. По ее словам, она около часа пыталась дозвониться соседке, но трубку никто не брал.
Супруга Николаева отметила, что парковочные места — частная собственность жильцов и занимать их без разрешения нельзя, так как это является нарушением.
Ни Милена, ни ее концертный директор не принесли извинения Юлии, заняв позицию пострадавших. А сама Проскурякова сообщила, что привлекла к делу адвокатов. По словам звезды, ей пришлось сделать это, потому что соседка популярна своим конфликтным поведением из-за чего является частой гостьей ток-шоу.
Напомним, что ранее стало известно, где Николаев и Проскурякова живут в Юрмале.
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Фото: Instagram / @uliaveronika