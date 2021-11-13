Жена миллиардера Шамалова написала заявление на Собчак после интервью с ней
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Фото: Instagram
Адвокаты супруги миллиардера Кирилла Шамалова Жанны Шамаловой хотя привлечь к ответственности Ксению Собчак. Недавно та взяла интервью у Жанны, рассказав о сути ее конфликта с мужем из-за ребенка, которого вот-вот им родит суррогатная мать.
В эфире программы были продемонстрированы медицинские документы с информацией о биоматериале Жанны Шамаловой, который использовался для создания эмбриона. Ксения Собчак с помощь. этих бумаг пыталась подвести гостью к честному ответу на вопрос, действительно ли ее яйцеклетка использовалась для процедуры, или речь идет об иной женщине. Жанна отказалась ответить на вопрос, уточнив, что на документе стоит ее подпись.
Как сообщил телеграм-канал «НеМалахов», после выхода программы Жанна решила наказать тех, кто выдал связанную с ее здоровьем врачебную тайну. Светская львица написала заявления, которые ее адвокаты передают в полицию и Следственный комитет. При этом юристы Шамаловой уже уточнили, что их конечной целью не является привлечение к отвтественности самой Ксении Собчак. Куда больше супругу миллиардера интересует ее источник, разгласивший конфиденциальную информацию.
Фото и видео: @zhannashamalova88, @xenia_sobchak/Instagram