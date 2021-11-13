Жена миллиардера Шамалова написала заявление на Собчак после интервью с ней

Адвокаты супруги миллиардера Кирилла Шамалова Жанны Шамаловой хотя привлечь к ответственности Ксению Собчак. Недавно та взяла интервью у Жанны, рассказав о сути ее конфликта с мужем из-за ребенка, которого вот-вот им родит суррогатная мать.

В эфире программы были продемонстрированы медицинские документы с информацией о биоматериале Жанны Шамаловой, который использовался для создания эмбриона. Ксения Собчак с помощь. этих бумаг пыталась подвести гостью к честному ответу на вопрос, действительно ли ее яйцеклетка использовалась для процедуры, или речь идет об иной женщине. Жанна отказалась ответить на вопрос, уточнив, что на документе стоит ее подпись.