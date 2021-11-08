Жанна Шамалова заявила, что не готова быть бесплатной няней для своего ребенка

Жанна и Кирилл Шамаловы сыграли свадьбу в 2018 году. Как рассказывает Шамалова, она очень сильно хотела еще одного ребенка, у Жанны на тот момент уже был сын от брака с Сергеем Волковым, однако у нее долгое время не получалось забеременеть. В итоге пара пришла к решению воспользоваться услугами суррогатного материнства.

Бизнесмен хотел скрыт данный факт от общественности, поэтому на тот момент, когда их ребенок достиг четырех месяцев внутриутробного развития, Шамалов отправил девушку за границу и обещал приезжать. «Когда через две недели я поняла, что мой муж не приезжает, я спросила, что происходит. Из разговора с персоналом я поняла, что он не ночует дома», —вспоминает Шамалова. Спустя время девушка узнала об измене, его возлюбленной стала Нелли Давыдова, с которой Шамалов до сих пор строит отношения. Пара подала на развод.

Сейчас между бывшими супругами происходят разборки по поводу воспитания их общего ребенка. Сначала Шамалов, по словам Жанны, инсценировал пропажу суррогатной матери. «В своем заявлении он написал, что предложил суррогатной матери гонорар в 10 миллионов рублей и полностью берет на себя ответственность за последующие роды и регистрацию ребенка. Как мне объяснили, он очень боится, что я подам на алименты», — рассказала Жанна в интервью Ксении Собчак.

Разбирательства между экс-супругами длятся до сих пор.

Однако Шамалова соглашается единолично воспитывать ребенка лишь в том случае, если ее бывший супруг навсегда откажется от опеки над ним. Ее смущает тот факт, что в любой момент Кирилл может его у нее отобрать и в воспитании ее малыша будет принимать участие посторонняя женщина. «Я привыкну к ребенку, понимаете. Я буду бесплатной няней для ребенка, а он будет жить с этой женщиной, ходить туда. Представляете мое состояние?».