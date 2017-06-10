Жена миллиардера Алексея Шаповалова запела и снялась в откровенном клипе
Чуть больше недели назад российские СМИ обсуждали пышную свадьбу олигарха. Кольцо за 11 миллионов, роскошное платье, звездные гости — на празднике в честь самарского миллиардера и его новоиспеченной жены выступали Полина Гагарина и Сергей Шнуров со группой «Ленинград», а вели мероприятие Екатерина Варнава и Андрей Разыграев.
После отшумевшей свадьбы супруга олигарха подарила своему избраннику на день рождения признание в любви. Ксения сняла клип, стоимость которого превысила миллион рублей. Она не просто сыграла главную роль, но и спела красивую песню — «историю своей любви, которая не имеет границ».
День рождения супруги отметили в самом дорогом номере самого дорогого отеля мира — семизвездочного Burj Al Arab Jumeirah. Одни сутки в знаменитом отеле «парусе» «стоят» 1 миллион рублей. Номер находится на самом последнем этаже, к нему ведет отдельный лифт, в нем останавливаются такие звезды как Бейонсе или Барак Обама с женой. Супруги пробыли в отеле три дня, наслаждаясь просмотром видеоклипа и обществом друг друга.
_Фото: архивы пресс-служб, instagram.com _