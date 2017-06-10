Ксения Царицына удивила мужа и всю страну своими талантами

Чуть больше недели назад российские СМИ обсуждали пышную свадьбу олигарха. Кольцо за 11 миллионов, роскошное платье, звездные гости — на празднике в честь самарского миллиардера и его новоиспеченной жены выступали Полина Гагарина и Сергей Шнуров со группой «Ленинград», а вели мероприятие Екатерина Варнава и Андрей Разыграев.

После отшумевшей свадьбы супруга олигарха подарила своему избраннику на день рождения признание в любви. Ксения сняла клип, стоимость которого превысила миллион рублей. Она не просто сыграла главную роль, но и спела красивую песню — «историю своей любви, которая не имеет границ».