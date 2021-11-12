Жена Газманова призвала не критиковать ее дочь за участие в Бале дебютанток

Участницы Бала дебютанток в этом году уже известны, и среди них — дочь Олега и Марины Газмановых Марианна.

В своем личном блоге Марина рассказала, что нужно, чтобы стать участницей такого мероприятия:

«По каким критериям отбираются дебютантки, задала я вопрос "Татлеру", когда нас еще в 15 лет первый раз пригласили на Бал? Ответ: это девушки из известных семей всегда творческой интеллигенции, политики, спорта, бизнеса и поп-культуры. То есть билет на приглашение на Бал "Татлер" заработан родителями! Но девушка должна соответствовать этому приглашению и, конечно, потрудиться, чтобы предстать во всей своей красе. Что дает молодой девушке статус светской дебютантки? Ответ: зависит от того, что она сама хочет. Можно научиться танцевать — с девочками танцуют артисты миманса Большого театра. Преодолеть робость и стеснение. Пережить невероятное приключение, о котором будешь вспоминать через много лет. Потешить свое тщеславие, на несколько месяцев почувствовать себя самой популярной девочкой в классе, которая после школы ездит на репетиции в Большой театр и примерки в Париж. Или использовать его для развития карьеры. Еще важно, что девочки приобретают новый круг общения. Все начинают очень сильно дружить», — пишет она.