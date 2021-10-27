Дочери Табакова, Газманова, Цыганова и другие – кого пригласили на Бал дебютанток в этом году
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @mariannagazmanova
Ежегодный бал дюбютанток в этом году пройдет в 10-й раз и станет юбилейным. В прошлом году мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса, поэтому в этом году на приеме будут представлены и те девушки, которые должны были попасть на бал Tatler ранее.
В этом году мероприятие соберет много известных юных красавиц, дочерей деятелей культуры и искусства, многие из которых уже успели заявить о себе.
Среди них появятся 15-летняя дочь Олега Табакова Мария, 17-летняя дочь Олега Газманова Марианна, 16-летняя дочь Евгения Цыганова Полина, 16-летняя дочь Виктории Толстогановой Варвара Кузичева, 16-летняя дочь Михаила Турецкого Эммануэль, 21-летняя дочка хореографа Егора Дружинина Александра и 18-летняя наследница экс-продюсера Светланы Лободы Нателлы Крапивиной София.
Кроме того, в этом году на главном светском мероприятии будут представлены 21-летняя правнучка примы Мариинского театра Матильды Кшесинской Ксения Севенард, а также двоюродные правнучки художника Александра Бенуа Мария и Софья Лансере.
Фото: Instagram, Global Look Press