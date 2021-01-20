Жена футболиста Дмитрия Тарасова опровергла слухи о беременности
Фото: www.instagram.com/kostenko.94/
Анастасия Тарасова-Костенко в своем сториз опровергла слухи о беременности, которые возникли после намеков ее супруга, футболиста Дмитрия Тарасова.
В своем интервью он заявил, что его супруга негативно относится к прививке от коронавируса:
«Обсуждали это с женой. Она вроде бы негативно относится, потому что непонятно, как вакцина влияет на беременную женщину. Я спокоен, я доверяю. Если скажут, то я скорее — за. Есть нюансы, жену я тоже понимаю, надо все узнавать. Если ее переубедить, то она тоже будет готова», — добавил Тарасов.
Фото: www.instagram.com/kostenko.94/
Фото: www.instagram.com/kostenko.94/
Девушка опубликовала сториз, в котором подписчики спрашивают ее о возможном пополнении.
«С этого началось мое утро», — подписала фотографию Анастасия и в следующей истории добавила, что на самом деле не беременна.
Анастасия и Дмитрий женаты уже три года, Костенко стала третьей женой футболиста. У них уже есть два ребенка — дочери Милана и Ева, и Анастасия не раз говорила, что планирует еще детей.
У самого Тарасова есть еще одна дочь от первого брака, Ангелина.