Жена футболиста Дмитрия Тарасова опровергла слухи о беременности

Анастасия Тарасова-Костенко в своем сториз опровергла слухи о беременности, которые возникли после намеков ее супруга, футболиста Дмитрия Тарасова.

В своем интервью он заявил, что его супруга негативно относится к прививке от коронавируса:

«Обсуждали это с женой. Она вроде бы негативно относится, потому что непонятно, как вакцина влияет на беременную женщину. Я спокоен, я доверяю. Если скажут, то я скорее — за. Есть нюансы, жену я тоже понимаю, надо все узнавать. Если ее переубедить, то она тоже будет готова», — добавил Тарасов.