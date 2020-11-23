Софья Эрнст впервые рассказала о детях и муже: «С сыном в мою жизнь пришел недостающий элемент»

Константин и Софья Эрнст вместе с 2014 года. Мужем и женой они стали в 2017-м, уже после рождения дочерей Эрики и Киры. В мае текущего года супруги Эрнст в третий раз стали родителями — у них появился сын, имя которого они до сих пор не обнародовали.

Знаменитая пара старается оберегать от посторонних глаз семейное счастье, но Софья все же немного рассказала о наследниках и отношении с мужем.

«В мою жизнь вошел недостающий элемент, — рассказала Эрнст о появлении сына. — Мне все говорили: "Мальчик — это совсем другое!». Я отмахивалась: ребенок и ребенок. Но сын неожиданно привнес в мою жизнь океан нежности. Он такой невероятно открытый и хрупкий! Девочки больше направлены на себя, они в большем контакте с собой. А мальчик направлен в мир, ему хочется все узнать, все познать. Он внимательно смотрит на меня, остро реагирует на малейшие изменения моего настроения. Я вижу, как легко он ранится, при том, что физически мальчики гораздо сильнее девочек. Когда ему больно, он не дает чувствам выходить наружу. Никто ему не обозначал эти ужасные клише, мол, мальчик не должен плакать, а он все равно сдерживается, терпит, учится быть бойцом. Я другими глазами взглянула на мужчин и впервые их приняла. Даже в больших и сильных парнях я теперь вижу этих мальчиков, и мне иногда становится немного их жаль».

Софья рассказала, что старается хвалить детей, даже если у них не все получается с первого раза, главное — усердие. На одном из первых праздников дочь Софии и Констатина Эрнст первой вызвалась читать стихи, но запнулась, забыв слова. Мать все равно похвалила ее за смелось.