Жена экс-вратаря «Зенита» Малафеева впервые рассказала о госпитализации падчерицы
Фото: @malafeev16ru / Instagram
Звезда прокомментировала ситуацию в интервью изданию StarHit. Она подтвердила, что Ксения легла на лечение. По ее словам, уже несколько лет девушка борется с расстройством пищевого поведения. «К сожалению, так бывает, что на одну зависимость накладывается другая зависимость. И мы были вынуждены отправить ее в реабилитационный центр, где, очень надеемся, нам помогут. За эти шесть-семь лет мы меняли не одну клинику, и понимаем, что это просто необходимость», — сообщила жена экс-вратаря «Зенита» Екатерина Малафеева.
Она также добавила, что дочери уже 17 лет, и они с супругом очень надеются, что после лечения она начнет жить по-другому: «У нее должно появиться цели в жизни».
Старших детей Вячеслава Ксению и Максима родила его первая супруга Марина. Она погибла весной 2011 года в ДТП. Через полтора года Малафеев женился во второй раз. И жена Екатерина родила ему еще одного сына Алекса.
Дочь Ксения постоянно эпатирует публику, выкладывет в Сети интимные фото (которые ее подписчики не одобряют) и впутывается в неприятные истории. В 2020 году Ксения Малафеева попала в неприятную историю — ее подозревали в торговле запрещенными веществами. Кроме того, она и сама попала под влияние пагубной привычки, от которой отец уже не в первый раз ее лечит.
Фото и видео: @malafeev16ru / Instagram
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