Жена экс-вратаря «Зенита» Малафеева впервые рассказала о госпитализации падчерицы

Звезда прокомментировала ситуацию в интервью изданию StarHit. Она подтвердила, что Ксения легла на лечение. По ее словам, уже несколько лет девушка борется с расстройством пищевого поведения. «К сожалению, так бывает, что на одну зависимость накладывается другая зависимость. И мы были вынуждены отправить ее в реабилитационный центр, где, очень надеемся, нам помогут. За эти шесть-семь лет мы меняли не одну клинику, и понимаем, что это просто необходимость», — сообщила жена экс-вратаря «Зенита» Екатерина Малафеева.

Она также добавила, что дочери уже 17 лет, и они с супругом очень надеются, что после лечения она начнет жить по-другому: «У нее должно появиться цели в жизни».