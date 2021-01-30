Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев отправил 17-летнюю дочь в реабилитационную клинику
Фото: www.instagram.com/malafeev16ru/
Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев признался, что вынужден бы отправить 17-летнюю дочь Ксению в реабилитационную клинику. «Не успел из больницы вернуться домой, как пришлось направить на лечение в реабилитационный центр Ксюшу. Продолжаем бороться с последствиями неприятной весенней истории. Хотя судебный процесс еще не закончен, мы вынуждены отправить Ксюшу в клинику.
К сожалению, своими силами у нас не получается помочь ей победить зависимость, поэтому с ней будут работать специалисты. Верю, что все будет хорошо. Главное, чтобы сама Ксения собрала все силы и начала ответственно относиться к своей жизни», — написал он в блоге.
Старших детей Вячеслава Ксению и Максима родила его первая супруга Марина. Она погибла весной 2011 года в ДТП. Через полтора года Малафеев женился во второй раз. И жена Екатерина родила ему еще одного сына Алекса.
Дочь Ксения постоянно эпатирует публику, выкладывет в Сети интимные фото (которые ее подписчики не одобряют) и впутывается в неприятные истории. В 2020 году Ксения Малафеева попала в неприятную историю — ее подозревали в торговле запрещенными веществами. Кроме того, она и сама попала под влияние пагубной привычки, от которой отец уже не в первый раз ее лечит.
Фото и видео: Instagram Вячеслава Малафеева
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