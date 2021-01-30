Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев отправил 17-летнюю дочь в реабилитационную клинику

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев признался, что вынужден бы отправить 17-летнюю дочь Ксению в реабилитационную клинику. «Не успел из больницы вернуться домой, как пришлось направить на лечение в реабилитационный центр Ксюшу. Продолжаем бороться с последствиями неприятной весенней истории. Хотя судебный процесс еще не закончен, мы вынуждены отправить Ксюшу в клинику.

К сожалению, своими силами у нас не получается помочь ей победить зависимость, поэтому с ней будут работать специалисты. Верю, что все будет хорошо. Главное, чтобы сама Ксения собрала все силы и начала ответственно относиться к своей жизни», — написал он в блоге.