«Проще родить двойню подряд»: беременная Полина Диброва перенесла стоматологическую операцию

Совсем недавно Полина Диброва официально объявила о четвертой беременности. Но на этот раз это прекрасное состояние омрачили проблемы со здоровьем — хирурги-стоматологи обнаружили несколько кист в десне Полины и посоветовали срочно их удалить.

«Когда мне объявили, что в десне кисты и надо удалять зубы, охватила паника. Наверно, в этот момент я почувствовала точку невозврата... Новая морщина, ерунда! А вот вставные зубы... Конечно, это только психологически, мозгом понимаю, что в жизни бывает разное. Момент оттягивала до последнего, консультировалась с врачами. Возникло воспаление и нагноение. Некоторые убеждали в правильности удаления, а некоторые тешили надеждой о успешной резекции верхушек корней», — рассказала Диброва в своем Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).