«Проще родить двойню подряд»: беременная Полина Диброва перенесла стоматологическую операцию

Совсем недавно Полина Диброва официально объявила о четвертой беременности. Но на этот раз это прекрасное состояние омрачили проблемы со здоровьем — хирурги-стоматологи обнаружили несколько кист в десне Полины и посоветовали срочно их удалить.
«Когда мне объявили, что в десне кисты и надо удалять зубы, охватила паника. Наверно, в этот момент я почувствовала точку невозврата... Новая морщина, ерунда! А вот вставные зубы... Конечно, это только психологически, мозгом понимаю, что в жизни бывает разное. Момент оттягивала до последнего, консультировалась с врачами. Возникло воспаление и нагноение. Некоторые убеждали в правильности удаления, а некоторые тешили надеждой о успешной резекции верхушек корней», — рассказала Диброва в своем Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Молодая мама призналась, что все-таки решилась на операцию и не пожалела — опытный врач сделал все быстро и максимально безболезненно: «Сейчас я в компании семьи и близких друзей. Утром умчала в Тульскую область на природу. Отдыхаю и восстанавливаюсь. Полный рот швов и полная уверенность в правильности поступка. Хотя, еще вчера вечером сидела с льдом на щеке в слезах и ждала ужасных последствий». Поклонники поддержали девушку: «У меня тоже было такое, когда серьезно заболели зубы, и тупая боль разрывала мой череп на части, то оказалось, что проще родить двойню подряд, чем это терпеть. Теперь прошло время. Хочу 4. Все хорошо!», «Полиночка, держитесь. Все скоро наладится. Я такое пережила месяц назад... оглядываясь кажется, что это было как во сне», «Поправляйтесь скорее! Вы молодец».
Фото и видео: Instagram