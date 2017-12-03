Кристина Асмус показала нежное фото с мужем.

Зрители канала ТНТ обожают эту пару — резидента Comedy Club Гарика Харламова и звезду сериала «Интерны» Кристину Асмус. Сегодня в своем блоге актриса опубликовала фото, на котором «пожаловалась на жизнь».

«Какие милые! Как здорово когда люди находят друг друга в этом большом мире и излучают тепло и поддержку для своей половинки. Большого счастья вам ребята», «Такие милые», «Самая лучшая жена», «Муж и жена одна сатана», «Видать, тяжелый был денек!))», — комментируют подписчики.

Снимок был сделан после новогоднего мероприятия канала ТНТ в «Барвиха Luxury Village». Звездная пара выбрала сочетающиеся наряды: Кристина — элегантное вечернее платье болотного цвета, Гарик — костюм с деталями соответствующего цвета.