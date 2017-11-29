Самые яркие звезды встретили Новый Год вместе с ТНТ.

Вчера, 3 декабря, в зале «Барвиха Luxury Village» собрались звезды канала ТНТ, их друзья и близкие, чтобы вместе встретить Новый Год. Организаторы постарались сделать все, чтобы праздник удался — веселая компания пила шампанское, зажигала бенгальские огни — было даже караоке. Павел Воля, Ксения Бородина, Ольга Орлова, Гарик Харламов и Кристина Асмус, Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова, участницы шоу Comedy Woman, Stand Up, актера «Универ.Новая общага» — были, пожалуй, все!

За происходящим внимательно следили режиссеры и операторы. Результат их работы все мы сможем увидеть в новогоднем выпуске Comedy Club 31 декабря в 23:00 на ТНТ.

В новом вокальном баттле сойдутся участники проектов Comedy Club, «Дом-2», «Импровизация», Comedy Woman, «Студия СОЮЗ», Stand Up, «Однажды в России», «Универ.Новая общага». Поддерживать их будут Мигель, Семен Слепаков, Яна Троянова, Алсу, MOLLY, IOWA и Настя Каменских, а судьями в этом ожесточенном поединке выступят Тимати, Сергей Светлаков и Михаил Галустян.

Фото: архивы пресс-служб