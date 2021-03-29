Жена Цекало устроила праздничный ужин в честь юбилея мужа и похвасталась фото
Фото: Instagram/@darina.ervin
Модель украсила стол лимонными деревьями в кашпо, а комнату — яркими синими шарами. Кроме того, она установила надпись «С днем рождения, Саша!». На одном из снимков можно увидеть, как супруг улыбается Дарине, когда ему выносят маленький торт со свечкой. Еще на одной фотографии Дарина в наряде с глубоким декольте запечатлена с бокалом вина.
Фото: Instagram/@darina.ervin
Несмотря на то, что 60 лет Александру исполнилось 22 марта, пара решила отложить празднование до выходных. Цекало вместе с женой живет в США, где Эрвин занимается живописью. В России они появляются по работе. К примеру, Дарина снималась в эпизоде нового сезона сериала «Мажор», продюсером которого стал ее муж.
Александр Цекало сочетался узами брака во второй раз в 2019 году. Как считают поклонники, рядом с 29-летней художницей он помолодел. Так, Дарина Эрвин показала похудевшего и похорошевшего продюсера. На снимке, даже несмотря на маску, видно, что он выглядит отлично и цветет от счастья. Кроме того, Цекало, который всю жизнь был человеком в теле, заметно похудел.
Александр познакомился с молодой художницей (Дарина родилась, по данным, доступным в Сети, в 1991 году), когда еще был женат на сестре Веры Брежневой Виктории Галушке. Роман Цекало и Эрвин стал достоянием общественности, когда их засняли на свидании в московском ресторане. Ни Галушка, ни Цекало не комментировали свой развод, случившийся после десяти лет брака. После расставания родители вместе воспитывают детей — Александру и Михаила.
Фото: Instagram/@darina.ervin
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