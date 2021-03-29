Жена Цекало устроила праздничный ужин в честь юбилея мужа и похвасталась фото

Несмотря на то, что 60 лет Александру исполнилось 22 марта, пара решила отложить празднование до выходных. Цекало вместе с женой живет в США, где Эрвин занимается живописью. В России они появляются по работе. К примеру, Дарина снималась в эпизоде нового сезона сериала «Мажор», продюсером которого стал ее муж.

Александр Цекало сочетался узами брака во второй раз в 2019 году. Как считают поклонники, рядом с 29-летней художницей он помолодел. Так, Дарина Эрвин показала похудевшего и похорошевшего продюсера. На снимке, даже несмотря на маску, видно, что он выглядит отлично и цветет от счастья. Кроме того, Цекало, который всю жизнь был человеком в теле, заметно похудел.

Александр познакомился с молодой художницей (Дарина родилась, по данным, доступным в Сети, в 1991 году), когда еще был женат на сестре Веры Брежневой Виктории Галушке. Роман Цекало и Эрвин стал достоянием общественности, когда их засняли на свидании в московском ресторане. Ни Галушка, ни Цекало не комментировали свой развод, случившийся после десяти лет брака. После расставания родители вместе воспитывают детей — Александру и Михаила.