Цветет с молодой женой: Дарина Эрвин показала похудевшего и похорошевшего Александра Цекало

Александр познакомился с молодой художницей (Дарина родилась, по данным, доступным в Сети, в 1991 году), когда еще был женат на сестре Веры Брежневой Виктории Галушке. Роман Цекало и Эрвин стал достоянием общественности, когда их засняли на свидании в московском ресторане.

Ни Галушка, ни Цекало не комментировали свой развод, случившийся после 10 лет брака. После расставания родители вместе воспитывают детей — Александру и Михаила.

Вера Брежнева в интервью рассказывала, что не держит зла на Александра, который бросил ее сестру. «В жизни всякое может быть», — прокомментировала экс-«ВИА Гра», которая сама стала причиной развода своего мужа Константина Меладзе с бывшей женой.

После помолвки Дарина Эрвин и Александр Цекало перебрались жить в США, а в 2019-м поженились.