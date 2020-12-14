Цветет с молодой женой: Дарина Эрвин показала похудевшего и похорошевшего Александра Цекало
Фото: Starface
Молодая супруга Александра Цекало Дарина Эрвин показала подписчикам, как похорошел рядом с ней супруг. Она опубликовала в социальной сети его фото. На снимке, даже несмотря на маску, видно, что продюсер выглядит отлично и цветет от счастья. Кроме того, Цекало, который всю жизнь был человеком в теле, заметно похудел.
В сториз Дарина рассказала, что, живя в жаркой Калифорнии, они все равно выбрали новогоднюю елку и нарядили ее.
Александр познакомился с молодой художницей (Дарина родилась, по данным, доступным в Сети, в 1991 году), когда еще был женат на сестре Веры Брежневой Виктории Галушке. Роман Цекало и Эрвин стал достоянием общественности, когда их засняли на свидании в московском ресторане.
Ни Галушка, ни Цекало не комментировали свой развод, случившийся после 10 лет брака. После расставания родители вместе воспитывают детей — Александру и Михаила.
Вера Брежнева в интервью рассказывала, что не держит зла на Александра, который бросил ее сестру. «В жизни всякое может быть», — прокомментировала экс-«ВИА Гра», которая сама стала причиной развода своего мужа Константина Меладзе с бывшей женой.
После помолвки Дарина Эрвин и Александр Цекало перебрались жить в США, а в 2019-м поженились.
Фото и видео: Instagram Дарины Эрвин, Starface
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