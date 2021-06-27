Жена Алексея Панина об их отношениях: «Я не зациклена на том, чтобы родить любой ценой»
В январе, Алексей Панин женился на своей возлюбленной, юристе Еве Тарлакян: «Мы, кстати, обошлись без свадьбы. Утром заехали в ближайший загс и попросили нас расписать, так как Леше надо было улетать в Испанию. Нас быстро расписали, и мы побежали дальше по делам», — рассказала Ева изданию StarHit.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @actor_ap
С дочкой Алексея от первого брака, Анной, 40-летняя Ева тоже быстро нашла общий язык: «Я не искала подход к Нюсе, не старалась понравиться ей. Я просто изначально стала ей другом. И она меня сразу приняла, с первого дня. И до сих пор мы друзья и близкие люди. Мы можем обниматься, дурачиться, ходить вместе за покупками. Нам никогда не бывает скучно вместе», — говорит Тарлакян.
Рождение общих детей супруги тоже не исключают, но не фокусируют все внимание на нем: «Что касается вопроса об общих детях с Лешей, то никогда не думали об этом. Я не зациклена на том, чтобы родить любой ценой», — отметила супруга 43-летнего артиста.
Напомним, что будущие муж и жена познакомились на вечеринке, куда Ева поначалу не хотела категорически идти: «Я все-таки пришла и первым, кого увидела, был Леша. Так и познакомились. Что меня привлекло в Алексее? Мне всегда с ним интересно, нам никогда не бывает скучно. Мы можем обсуждать серьезные темы и уже через пять минут дурачиться, как дети. Он открытый, честный, веселый и внутренне свободный. Он хороший человек».
Фото и видео: Рамблер, Global Press Look, Starface, Instagram @evkapripevka, @actor_ap
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram