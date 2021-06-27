Жена Алексея Панина об их отношениях: «Я не зациклена на том, чтобы родить любой ценой»

Рождение общих детей супруги тоже не исключают, но не фокусируют все внимание на нем: «Что касается вопроса об общих детях с Лешей, то никогда не думали об этом. Я не зациклена на том, чтобы родить любой ценой», — отметила супруга 43-летнего артиста.

Напомним, что будущие муж и жена познакомились на вечеринке, куда Ева поначалу не хотела категорически идти: «Я все-таки пришла и первым, кого увидела, был Леша. Так и познакомились. Что меня привлекло в Алексее? Мне всегда с ним интересно, нам никогда не бывает скучно. Мы можем обсуждать серьезные темы и уже через пять минут дурачиться, как дети. Он открытый, честный, веселый и внутренне свободный. Он хороший человек».