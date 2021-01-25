Алексей Панин тайно женился во второй раз

Рыжеволосая женщина по имени Ева Тарлакян представила себя публике в качестве жены Алексея Панина в рамках шоу «Звезды сошлись». По ее словам, они с актером официально поженились еще месяц назад, но решили сохранить это событие в тайне от широкой общественности и СМИ.

«С дочкой Алексея Нюсей я познакомилась где-то через месяц наших отношений. Она очень похожа на папу характером, в нее просто невозможно не влюбиться. Тот, кого мы видим на экране и в жизни, — это два совершенно разных человека. Алексей — добрый, умный и очень харизматичный», — заявила Тарлакян.