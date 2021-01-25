Алексей Панин тайно женился во второй раз
Фото: Instagram Алексея Панина
Рыжеволосая женщина по имени Ева Тарлакян представила себя публике в качестве жены Алексея Панина в рамках шоу «Звезды сошлись». По ее словам, они с актером официально поженились еще месяц назад, но решили сохранить это событие в тайне от широкой общественности и СМИ.
«С дочкой Алексея Нюсей я познакомилась где-то через месяц наших отношений. Она очень похожа на папу характером, в нее просто невозможно не влюбиться. Тот, кого мы видим на экране и в жизни, — это два совершенно разных человека. Алексей — добрый, умный и очень харизматичный», — заявила Тарлакян.
К слову, недавно в Москве скончалась мать Алексея Панина, редактор издательства «Наука» Татьяна Власова. Причиной смерти женщины, которая давно и тяжело болела, стал коронавирус, сообщил «СтарХит». Панин, живущий в последнее время в Испании, с трудом смог попасть на похороны из-за пандемии и закрытых границ.
Напомним, что первой официальной супругой Панина стала Людмила Григорьева, брак с которой продлился больше года. У артиста также были отношения с фотомоделью и актрисой Юлией Юдинцевой, от которой у него есть дочь Анна.
Фото: instagram
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