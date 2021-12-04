Жена Алека Болдуина опубликовала трогательное письмо для него: «Я рядом, чтобы исцелить боль»
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Фото: Getty Images
Супруга актера Алека Болдуина 37-летняя Хилария Болдуин впервые публично поддержала мужа после трагического инцидента в Нью-Мексико. На съемочной площадке своего фильма «Ржавчина» Алек Болдуин смертельно ранил оператора Галину Хатчинс. Впоследствии актер и другие участники съемок не раз заявляли, что оружие должно было быть заряжено холостыми патронами, но в нем оказался боевой заряд, о чем никто не знал.
До сих пор молодая жена 63-летней звезды ограничивалась краткими комментариями по поводу произошедшего. Но после недавнего интервью Болдуина решила открыто рассказать о своих чувствах и о том, как случившееся переживает семья.
«Я здесь, я люблю тебя и буду заботиться о тебе». Это были единственные слова, которые пришли мне в голову, когда мы узнали, что Галина погибла. Я помню, как повторяла их снова и снова. Ужасная потеря, трагедия для ее семьи, и ты, мой муж, каким-то образом связанным с этим немыслимым кошмаром. Тот момент, запечатленный в моей памяти, фотографы, окружающие тебя, разговаривающие со мной по телефону, документирующие твою агонию. Я не могла быть рядом с тобой, чтобы обнять тебя, мы связывались по телефону, оставаясь при этом на виду у всего мира», — вспомнила Хилария Болдуин в соцсетях.
Она отметила, что именно после трагедии прочувствовала всю тяжесть существования в публичном пространстве. Хилария призналась, что с трудом переносит давление различных мнений, конспираций, слухов по поводу произошедшего, тем более, что авторы большинства из них стремятся только к тому, чтобы наполнить карман.
Супруга Алека Болдуина добавила, что после каждого нового чужого высказывания ей все меньше хотелось высказываться самой. «Но ты всегда поощрял меня говорить, использовать свой голос, оставаться верной себе. И ты остаешься в этом прав и вновь вдохновляешь меня.... Мы совершенно разные едва ли не в каждой сфере жизни, но крепко связаны заботой друг о друге. а. Алек, мы неряшливы, естественными, мы продолжаем держать сердца обнаженными, и это делает нас мишенями, нас легко ранить. Как бы мне ни хотелось закрыться, чтобы боль ушла, я не могу представить себя и тебя иными. Мы те, кто мы есть, и мы вместе», — добавила Хилария.
«Поэтому я возвращаюсь к «Я здесь, я люблю тебя, и я буду заботиться о тебе». Мы чтим память Галины, сопереживаем ее семье. Надеюсь, мы выясним, как случилась эта трагедия, и сделаем все, чтобы подобное не повторилось. Мой Алек, я здесь, чтобы исцелить любую твою боль, какую только смогу. Я никуда не собираюсь уходить. Останемся самими собой, беспорядочным, эмоциональными, полными любви — до самого конца», — завершила супруга актера Алека Болдуина и мать его шестерых детей.
Фото и видео: @hilariabaldwin/Instagram; Getty Images