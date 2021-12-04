Жена Алека Болдуина опубликовала трогательное письмо для него: «Я рядом, чтобы исцелить боль»

Супруга Алека Болдуина добавила, что после каждого нового чужого высказывания ей все меньше хотелось высказываться самой. «Но ты всегда поощрял меня говорить, использовать свой голос, оставаться верной себе. И ты остаешься в этом прав и вновь вдохновляешь меня.... Мы совершенно разные едва ли не в каждой сфере жизни, но крепко связаны заботой друг о друге. а. Алек, мы неряшливы, естественными, мы продолжаем держать сердца обнаженными, и это делает нас мишенями, нас легко ранить. Как бы мне ни хотелось закрыться, чтобы боль ушла, я не могу представить себя и тебя иными. Мы те, кто мы есть, и мы вместе», — добавила Хилария.

«Поэтому я возвращаюсь к «Я здесь, я люблю тебя, и я буду заботиться о тебе». Мы чтим память Галины, сопереживаем ее семье. Надеюсь, мы выясним, как случилась эта трагедия, и сделаем все, чтобы подобное не повторилось. Мой Алек, я здесь, чтобы исцелить любую твою боль, какую только смогу. Я никуда не собираюсь уходить. Останемся самими собой, беспорядочным, эмоциональными, полными любви — до самого конца», — завершила супруга актера Алека Болдуина и мать его шестерых детей.