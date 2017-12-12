43-летняя певица Натали стала еще стройнее и моложе.

Внешность певицы Натали не дает покоя ее поклонникам: в свои 43 года многодетная мама выглядит как минимум на десять лет моложе. Сегодня в блоге аристки появились фотографии, на которых поклонники не узнали свою любимицу.

«О Боже! Красотка!», «Потрясающая», «Натали, не узнала!!!», «Вы здесь на себя не похожи...», «Не узнать !!! СУПЕР !!!», «Реально непохожая на себя, но очень красивая», «Как девочка», «Господи! Тростиночка!!!!! Красатуля!», «С каждым годом все краше», «Без челки моложе и свежее», «Стройняшка, и это после рождения 3х детей! Умничка», «После третьих родов Натали помолодела», «Фигура бомба! Красотка», «Натали, ну как же вы хорошаааа! Красотка, не то слово! Высший пилотаж! Я ваша ровесница, но как-будто вы иолоде лет на 20-ть! Поделитесь, пожалуйста, вашими секретиками...любимая косметика или сто там за молодильные яблочки», — восхищены поклонники.

Натали никогда не скрывала, как добивается молодости и красоты. Помимо хороших генов, артистка много работает над собой, не стесняется признаваться, что над ее внешностью работали косметологи и хирурги. Тщательно следит за питанием: «Моя многолетняя система питания называется "две ладошки". Сложите свои ладони в форме чаши и получите объем рекомендуемой порции еды. И вот эти две ладошки я съедаю каждые три часа. Даже если уже поздний вечер, пора спать, но разыгрался аппетит. Организм привыкает к таким порциям, успевает их переваривать, но при такой системе вы никогда не будете голодными. А еда может быть любой. Хоть торт, но соблюдайте объемы и интервал во времени», — говорила она.

Напомним, что Натали стала мамой в третий раз в начале апреля.

Фото: instagram