«Ждем папу дома»: Арзамасова записала милое видео с сыном для гастролирующего Авербуха

Счастливые родители часто делятся видеороликами со своим подрастающим сыном, показывая важные моменты в его жизни, чем, безусловно, приводят в восторг поклонников. На этот раз актриса записала забавное обращение от имени сына к папе, которое тот опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

На данный момент Илья Авербух активно гастролирует по городам России в рамках своего ледового шоу «Щелкунчик», показ которого в скором времени запланирован в Нижнем Новгороде. А пока муж работает, Лиза с сыном передают ему привет из дома.

«Папочка летит. Правда, летит он в Нижний Новгород с пересадкой в Москве из Архангельска. Пап, ты чего, ты перепутал. Тебе не надо в Нижний, тебе надо в Москву. Мы ждем тебя дома. Только я уже поползу скоро. Все зубы вырастут, а ты все еще в Нижнем», — обратилась к супругу Арзамасова и засняла малыша Леву на видео.