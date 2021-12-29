«Ждем папу дома»: Арзамасова записала милое видео с сыном для гастролирующего Авербуха
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
Счастливые родители часто делятся видеороликами со своим подрастающим сыном, показывая важные моменты в его жизни, чем, безусловно, приводят в восторг поклонников. На этот раз актриса записала забавное обращение от имени сына к папе, которое тот опубликовал в своем аккаунте в Instagram.
На данный момент Илья Авербух активно гастролирует по городам России в рамках своего ледового шоу «Щелкунчик», показ которого в скором времени запланирован в Нижнем Новгороде. А пока муж работает, Лиза с сыном передают ему привет из дома.
«Папочка летит. Правда, летит он в Нижний Новгород с пересадкой в Москве из Архангельска. Пап, ты чего, ты перепутал. Тебе не надо в Нижний, тебе надо в Москву. Мы ждем тебя дома. Только я уже поползу скоро. Все зубы вырастут, а ты все еще в Нижнем», — обратилась к супругу Арзамасова и засняла малыша Леву на видео.
Недавно и сам Авербух делился милым роликом, на котором сын показывает небывалые успехи в домашних делах — четырехмесячный малыш, несмотря на свой еще совсем небольшой возраст, помогал папе заваривать кофе.
Фото: Instagram, Global Look press