Папин помощник: Авербух показал трогательное видео с четырехмесячным сыном от Арзамасовой

«Доброго и предпраздничного всем дня! Пусть у каждого из нас всегда будет рядом такой Светлый помощник. Ну, а я, вдохновленный миром детства, отправляюсь ставить «Снежную Королеву», — подписал видео фигурист.

За кадром слышен голос супруги спортсмена и молодой мамы Лизы Арзамасовой, которая в небольшом шоке от того, каким смышленым растет их ребенок. «Ничего себе. Папин помощник!» — восхитилась актриса.

Илья старается как можно больше времени проводить с семьей, несмотря на большую занятость в нескольких крупных проектах. Талантливый фигурист является продюсером знаменитых ледовых шоу, таких как «Снежная королева», «Анна Каренина» и других. Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова тоже не планирует сидеть в декрете, и уже спустя несколько недель после родов вышла на работу в театр.

Напомним, что Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились в 2020 году, но до этого тайно встречались около 10 лет. В 2021 году у пары родился сын Лев, который стал первенцем для Лизы. Фигурист воспитывает также сына Мартина от предыдущего брака с Ириной Лобачевой.