Жасмин ответила на вопросы своих подписчиков о личной жизни, национальных традициях и сыне
Фото: www.instagram.com/jasmin/?hl=ru
Жасмин в своем блоге ответила на вопросы подписчиков о личной жизни и о своем старшем сыне.
Певица предложила поклонникам задать ей вопросы, и те с радостью откликнулись. У Жасмин поинтересовались, как она относится к традициям своей национальности, и должны ли евреи жениться исключительно на еврейках. Певица ответила, что традиции уважает, однако ее старший сын встречается не с еврейкой, приведя в ответ цитату из собственной песни «Эта любовь такая головоломка».
Спросили Жасмин и о взглядах на отношения мужчин и женщин, на что певица прокомментировала, что никогда не встречалась с женатыми мужчинами, и не только потому, что сама замужем — сделать это ей не позволяет женская солидарность.
Кое-кто из подписчиков поинтересовался мнением певицы о недавнем скандале с ее сыном, у которого накопился огромный долг за нарушения ПДД.
«Что вас это так волнует? Моему сыну 23 года, он работает, он взрослый человек и будет сам отвечать за свои обязательства», — возмущается Жасмин.
В одной из сториз певица призналась, с каким трудом ей удается поддерживать фигуру:
«Честно, очень сложно, практически невыносимо(((, для того, чтобы быть в той форме, в которой мне нравится, надо голодать и заниматься спортом, мне ой как непросто».
Фото и видео: Instagram Жасмин
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!