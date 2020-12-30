passion.ru

Жасмин ответила на вопросы своих подписчиков о личной жизни, национальных традициях и сыне

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Жасмин с сыном

Фото: www.instagram.com/jasmin/?hl=ru

Подписчики задали своей любимой певице опрос в сториз.

Жасмин в своем блоге ответила на вопросы подписчиков о личной жизни и о своем старшем сыне.

Певица предложила поклонникам задать ей вопросы, и те с радостью откликнулись. У Жасмин поинтересовались, как она относится к традициям своей национальности, и должны ли евреи жениться исключительно на еврейках. Певица ответила, что традиции уважает, однако ее старший сын встречается не с еврейкой, приведя в ответ цитату из собственной песни «Эта любовь такая головоломка».

Спросили Жасмин и о взглядах на отношения мужчин и женщин, на что певица прокомментировала, что никогда не встречалась с женатыми мужчинами, и не только потому, что сама замужем — сделать это ей не позволяет женская солидарность.

Кое-кто из подписчиков поинтересовался мнением певицы о недавнем скандале с ее сыном, у которого накопился огромный долг за нарушения ПДД.

«Что вас это так волнует? Моему сыну 23 года, он работает, он взрослый человек и будет сам отвечать за свои обязательства», — возмущается Жасмин.

В одной из сториз певица призналась, с каким трудом ей удается поддерживать фигуру:

«Честно, очень сложно, практически невыносимо(((, для того, чтобы быть в той форме, в которой мне нравится, надо голодать и заниматься спортом, мне ой как непросто».

Фото и видео: Instagram Жасмин

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Теги