Жасмин ответила на вопросы своих подписчиков о личной жизни, национальных традициях и сыне

Жасмин в своем блоге ответила на вопросы подписчиков о личной жизни и о своем старшем сыне.

Певица предложила поклонникам задать ей вопросы, и те с радостью откликнулись. У Жасмин поинтересовались, как она относится к традициям своей национальности, и должны ли евреи жениться исключительно на еврейках. Певица ответила, что традиции уважает, однако ее старший сын встречается не с еврейкой, приведя в ответ цитату из собственной песни «Эта любовь такая головоломка».

Спросили Жасмин и о взглядах на отношения мужчин и женщин, на что певица прокомментировала, что никогда не встречалась с женатыми мужчинами, и не только потому, что сама замужем — сделать это ей не позволяет женская солидарность.