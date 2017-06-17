Прошлой ночью в Сети появился новый видеоклип Dj Khaled на песню Wild Thoughts , в съемках которого приняли участие певица Рианна и рэпер Брайсон Тиллер.
Для видеоклипа популярная 29-летняя певица выбрала несколько ярких образов, которые продемонстрировали аппетитные формы латиноамериканки. Вполне возможно, что выход ролика спровоцирует новую волну слухов о певице.
Напомним, в последнее время многие обратили внимание на изменившуюся фигуру Рианны: латиноамериканская певица заметно поправилась. Поклонники певицы даже предположили, что она беременна и пытается это скрыть.
Фото: кадры из клипа, instagram.com