Певица Рианна отправилась на отдых с группой сотрудников. Они отмечали день рождения одной подруги. Как сообщают западные СМИ, празднование прошло бурно и весело в одном из отелей. В своем Snapchat Рианна показала большой праздничный стол, пиньяту с конфетами и то, как она выбросила в бассейн пачку стодолларовых купюр.

Публикация от badgalriri (@badgalriri)Мар 5 2017 в 3:02 PST

Однако скрыться от папарацци певице не удалось. Фотографы сделали несколько фотографий Рианны, которые ей бы явно не понравились. Певица в оранжевом бикини и зеленой бейсболистке отдыхала на пляже. Видно, что она сильно потолстела: у нее обвисший живот и располневшие бедра. Певица выглядит уже не так шикарно, как раньше.

Фото: instagram.com, globallookpress.com