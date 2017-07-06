Жара и семейные игры: как Александр Овечкин и Анастасия Шубская проводят медовый месяц
Александр и Анастасия Овечкины отправились на Мальдивские острова
После того, как 8 июля 31-летний Александр Овечкин и 23-летняя Анастасия Шубская сыграли пышную свадьбу, тысячи поклонников пристально следят за обновлениями в их блогах. Сегодня молодая супруга хоккеиста поделилась фотографиями в стиле «один мой день» из романтического путешествия пары на Мальдивы.
Влюбленные наслаждаются жарким солнцем, купаются в бассейне, катаются на велосипедах, играют в карты.
Что интересно: звездная пара решила устроить романтику спустя год после официальной регистрации брака. При этом выглядят они как настоящие молодожены!
Фото: instagram.com