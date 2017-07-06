Александр и Анастасия Овечкины отправились на Мальдивские острова

После того, как 8 июля 31-летний Александр Овечкин и 23-летняя Анастасия Шубская сыграли пышную свадьбу, тысячи поклонников пристально следят за обновлениями в их блогах. Сегодня молодая супруга хоккеиста поделилась фотографиями в стиле «один мой день» из романтического путешествия пары на Мальдивы.