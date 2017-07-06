8 июля Александр Овечкин и Анастасия Шубская сыграли пышную свадьбу спустя год после официальной регистрации брака

Поздравить супругов в этот день пришло огромное количество звезд, среди которых были Николай Басков, Александр Ревва, Ольга Орлова, Жасмин, Сергей Шнуров, Яна Рудковская и другие. Учитывая внушительное количество гостей, подарков было немало. Однако особенно важным для Овечкина и Шубской стал подарок от самого Владимира Путина. Президент передал супругам чайный сервиз, сопроводив его поздравительной телеграммой. Анастасия похвасталась презентом от Владимира Владимировича перед поклонниками, опубликовав фото в «сторис» своего Instagram.

Помимо этого, звездная чета поделилась с фанатами красивым предсвадебным видео, в котором показала свою историю любви. Съемки ролика прошли в Сочи, в роскошных отелях курорта, а также на улицах и живописных местах города. По словам режиссера, романтического видео Федора Спиридонова, им удалось уложиться в один день, интенсивно трудясь над созданием ролика с восьми утра до двух часов ночи.