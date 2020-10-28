«Зеленый день»: Жасмин удивила роскошным образом в зеленых тонах
Фото: www.instagram.com/jasmin/?hl=ru
Жасмин — не только талантливая певица, но и женщина с замечательным вкусом и чувством стиля. Сегодня она снова это доказала, продемонстрировав очень элегантный наряд.
Певица примерила юбочный костюм зеленого цвета в мелкую «гусиную лапку», и дополнила образ изящными лодочками на шпильке насыщенного салатового оттенка.
«Do something green today», — подписала пост Жасмин.
Ее наряд обсудили подписчики в комментариях:
«Классный контраст! Жасмин вы шикарная и костюм очень идет!», «Обожаю зелёный цвет) Вам очень к лицу, красотка», «Этот цвет мне всегда даёт такую свежесть, сразу весна перед глазами», «Вы очень шикарно выглядите, всегда такая стильная и эффектна», «Какой стильный образ. Даже осенней хандры совсем как не бывало», «Классный образ. Вам очень идёт зелёный цвет», «Как всегда выглядите великолепно! Мой любимый цвет, и вам очень идёт».
Ранее Жасмин поделилась забавными мыслями своего 4-летнего сыночка, который решил составить конкуренцию папе и жениться на маме. На вопрос певицы о том, как же быть с тем, что она уже замужем, малыш ответил очень просто и лаконично: «Теперь моя очередь».
Фото и видео: Instagram Жасмин
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