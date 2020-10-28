«Зеленый день»: Жасмин удивила роскошным образом в зеленых тонах

Ее наряд обсудили подписчики в комментариях:

«Классный контраст! Жасмин вы шикарная и костюм очень идет!», «Обожаю зелёный цвет) Вам очень к лицу, красотка», «Этот цвет мне всегда даёт такую свежесть, сразу весна перед глазами», «Вы очень шикарно выглядите, всегда такая стильная и эффектна», «Какой стильный образ. Даже осенней хандры совсем как не бывало», «Классный образ. Вам очень идёт зелёный цвет», «Как всегда выглядите великолепно! Мой любимый цвет, и вам очень идёт».

Ранее Жасмин поделилась забавными мыслями своего 4-летнего сыночка, который решил составить конкуренцию папе и жениться на маме. На вопрос певицы о том, как же быть с тем, что она уже замужем, малыш ответил очень просто и лаконично: «Теперь моя очередь».