Здоровье подвело: Татьяна Тарасова не появится в финале «Ледникового периода»

О том, что Татьяна Тарасова не появлялась на съемках шоу «Ледниковый период» стало известно в декабре. Тогда сообщалось о том, что у нее появились серьезные проблемы, из-за которых она даже вынуждена была пройти лечение в клинике. Тренер обратилась к специалистам из-за возникших болей в области груди и повысившегося артериального давления. После того, как она провела некоторое время в больнице, ее отправили домой для прохождения дальнейшего лечения.

За Тарасову начали переживать все близкие и коллеги, которые принялись оказывать ей массовую поддержку в социальных сетях и призывали молиться за ее здоровье.

Так как период съемок финальных выпусков пришелся на то время, когда тренер испытывала недомогание — в эфире она не появится. Поклонники до последнего надеялись увидеть любимого члена жюри на своем законном месте, но теперь стало точно известно, что там Татьяна не появится. Об этом сообщает портал «КП».

На данный момент Тарасова чувствует себя намного лучше. Недавно она вышла на связь с неоднозначным заявлением: «Все еще нормально, жива». И поблагодарила поклонников и близких на неравнодушие к ее состоянию и поддержку