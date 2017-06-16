26-летний Никита Пресняков поделился новыми подробностями подготовки к торжеству

Подготовка к свадьбе — непростой этап в жизни влюбленных. Порой доходит до того, что приходится все отменять. 26-летний музыкант Никита Пресняков и его 20-летняя избранница Алена Краснова точно знают, как избежать подобных неприятностей.

Церемония бракосочетания Никиты и Алены пройдет 27 июля. За месяц до торжества влюбленные подали заявление в один из московских загсов — Пресняков сообщил, что это случилось на прошлой неделе. «Это, безусловно, будет важный для нас день. С нетерпением ждем, ведь все, что сейчас происходит, впервые. Теперь мы официально жених и невеста», — поделился он с «СтарХитом».

Торжество, на которое пара пригласила около 200 гостей, состоится в Подмосковье, в уютном коттеджном поселке. Регистрацию брака решено провести там же. Внука приедет поздравить Алла Пугачева из Юрмалы, где она отдыхает с семьей после перенесенной операции.

«Сейчас мы много времени уделяем подготовке — обещаем немало сюрпризов для гостей. Нам помогают родители и свадебное агентство», — поделился Пресняков. Свадебный торт жених и невеста заказали у известного звездного кондитера Рената Агзамова — так они заранее могут быть уверены: угощение удастся на славу.

Чтобы разрядить обстановку, пара периодически посвящает время только себе и веселым тусовкам с друзьями. «Сорян, что на этой неделе не было выпуска #NICKNROLL , но в это воскресенье уже можно ждать в #youtube новый эпизод о том как я с Аленкой и друзьями отправились чудить в Прагу! Будет весело!!!», — писал Никита в блоге пару недель назад.