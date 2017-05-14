Свадьба певца Никиты Преснякова и модели Алены Красновой запланирована на 27.07.2017 года. Влюбленные надеются, что «семерка» станет их счастливым числом.

Публикация от Alena Krasnova (@alenaakrasnova)Апр 21 2017 в 8:38 PDT

В интервью телеканалу «НТВ» невеста рассказала о процессе подготовки к самому важному событию в жизни. По словам Красновой, в списке гостей примерно 200 человек. Исключительно близкие и родные люди. Как уточняет девушка, только родственников со стороны жениха будет 50 человек. Приглашение также получила и бабушка Никиты – Примадонна российской эстрады Алла Пугачева.

Алена рассказала, что уже знакома с Аллой Борисовной: «Вначале очень боялась, стеснялась. Но это было зря. Очень открытый, светлый человек».

Напомним, мама Никиты — популярная певица Кристина Орбакайте — не хочет вмешиваться в подготовку торжества. Но также не исключает вероятности своего выступления на банкете.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)Апр 29 2017 в 11:21 PDT

По иронии судьбы, родственники Никиты знают его невесту практически с пеленок: родители девушки жили по соседству с Аллой Пугачевой на Истре. Однако любовная история пары началась всего три года назад.

Алена уверена, что семейная жизнь у них будет спокойная и без сюрпризов. За время совместной жизни пара изучила все привычки друг друга. Девушка рассказала, что Никита не ест мяса, обожает собак и не любит, когда его называют «внуком Пугачевой».

Молодые люди уже задумываются о детях, поэтому не исключено, что после свадьбы девушка уйдет в декретный отпуск. «Никита девочку очень хочет», — поделилась невеста.

Фото: instagram.com