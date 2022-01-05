Завидная невеста Анна Семенович назвала 6 важных качеств идеального мужчины

Анна Семенович не скрывает и не стыдится того факта, что еще ни разу не решилась связать себя узами брака с мужчиной, несмотря на то, что искренне об этом мечтает. Однако она не торопится с этим событием и позволяет себе дождаться своего идеального мужчину, с которым готова будет провести всю свою жизнь. А для того, чтобы представителям мужского пола было проще понять, могут ли они претендовать на сердце прекрасной певицы — она составила целый список необходимых качеств.

В очередной раз экс-солистка группы «Блестящие» провела в своем аккаунте в Instagram интерактив, в котором пообщалась с поклонниками. Одним из вопросов звучал так: «Анна, каким вы видите своего идеального мужчину?». Уже имеющая большой опыт любовных романов Семенович составила целый перечень качеств для партнера. «Целостный, смелый, обеспеченный, с чувством юмора, ответственный и очень любящий меня», — описала своего идеального мужчину она.