Анна Семенович похвасталась, что ее будущему супругу очень повезет с такой женой
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Вокруг Анны Семенович всегда было много воздыхателей и поклонников, однако за всю свою жизнь экс-фигуристка так ни разу и не связала себя узами брака. Бывшая солистка группы «Блестящие» пребывает в ожидании «того самого». Но несмотря на то, что на данный момент Семенович не состоит в серьезных отношениях, это не мешает ей представлять свою будущую свадьбу и рассказывать о том, с какой прекрасной женщиной предстоит встретиться ее будущему супругу.
Телеведущая рассказала, что готова на все ради своего возлюбленного. «Мой мужчина, который у меня будет, он станет самым счастливым. Я очень заботливая. Я для этого человека сделаю все, когда буду знать, что это точно мой мужчина», — искренне делится она во время эфира «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».
Также Семенович отметила, что несмотря на то, что она готова с головой окунуться в отношения, она будет «держать его в руках». «Я его буду подпитывать. Я добра, красива, заботлива и нежна. Но и с характером я. Он у меня не загуляет».
Перед посещением эфира Анна в своем Instagram выложила сторис, на которой заявила, что пришла не передачу с целью поиска мужа.
Фото: Global Look press