Анна Семенович похвасталась, что ее будущему супругу очень повезет с такой женой

Телеведущая рассказала, что готова на все ради своего возлюбленного. «Мой мужчина, который у меня будет, он станет самым счастливым. Я очень заботливая. Я для этого человека сделаю все, когда буду знать, что это точно мой мужчина», — искренне делится она во время эфира «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

Также Семенович отметила, что несмотря на то, что она готова с головой окунуться в отношения, она будет «держать его в руках». «Я его буду подпитывать. Я добра, красива, заботлива и нежна. Но и с характером я. Он у меня не загуляет».

Перед посещением эфира Анна в своем Instagram выложила сторис, на которой заявила, что пришла не передачу с целью поиска мужа.