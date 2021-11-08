Детали смерти дочери Владимира Конкина стали известны через год после трагедии

24 сентября 2020 года София Конкина утонула в бассейне фитнес-клуба «Джамп» во время занятия по плаванью. По причине долгого нахождения под водой у девушки отказали внутренние органы, что и стало причиной кончины.

Близкие погибшей были убеждены в том, что она не могла просто так утонуть, ведь София долгие годы занималась плаванием. Вокруг странных обстоятельств смерти дочери актера строились множественные догадки и теории, тем более что вскрытие тела не подтвердило, что это был несчастный случай. Кто-то считал, что Софию отравили. А некоторые были уверены в том, что смерть девушки была подстроена и ее пытались утопить. Это подтверждалось отсутствием записей с камер наблюдения в течение того дня.

Семья Софии подала в суд на владелицу фитнес-центра. В ходе разбирательства было установлено, что в «Джампе» отсутствовал дежурный инструктор и медицинский персонал, все это помешало спасти жизнь погибшей. Родственники потребовали компенсацию со стороны Анны Адриановой, директора клуба, в виде суммы в 11 миллионов рублей.

«По уголовному делу проведен ряд экспертиз, включая две сложные комиссионные медицинские экспертизы, допрошены многочисленные свидетели и специалисты, проведены иные следственные действия, подтверждающие причастность Андриановой», — сообщает представитель СК РФ Светлана Петренко.

В ходе следствия у Адриановой изъяли имущество на сумму в размере 11 миллионов рублей, а также ввели запрет на совершение определенных действий до решения суда.