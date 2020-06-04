Заболевшая коронавирусом Елена Воробей вышла на связь и рассказала о здоровье: «Лекарства не особо действуют»
Фото: Instagram Елены Воробей
В первый день лета Елена Воробей рассказала поклонникам, что заразилась коронавирусом, и с тех пор не выходила на связь. Спустя трое суток артистка опубликовала видео, в котором предстала нежной и слабой.
«Не выходила на связь, простите, друзья... было тяжеловато и физически, и психологически, видимо потому, что лекарства не особо действуют(( Но сейчас я желаю скорейшего выздоровления тебе, мой дорогой, ты сильный, я верю, ты справишься», — написала она.
Поклонники поддержали артистку: она справится, уверены они. О ком пишет артистка — не уточняется.
«Воробушек!! Ты уже точно выкарабкалась», — написала Лолита Милявская. «Леночка, держись, ты обязательно будешь скоро парить! Осталось совсем немного», — уверен певец Шура.
«Только сегодня подумала как вы там и вот прекрасные новости», «Леночка! Какая Вы умница — побольше сил и оптимизма — как приятно видеть Вашу улыбку! Выздоравливайте», «Мы вас очень любим! Держитесь... вы сильная! Болезнь уйдет и будете как огурчик», «Самое плохое уже позади... Всем здоровья и терпения», — пишут поклонники.
Редакция Passion.ru желает Елене скорейшего выздоровления!
Фото и видео: Instagram
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