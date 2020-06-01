52-летняя Елена Воробей заразилась коронавирусом и рассказала о своих симптомах: «Начинаю борьбу»
Фото: Instagram
52-летняя Елена Воробей заразилась коронавирусом. Об этом она рассказала в Instagram. Звезда эстрады призналась, что не хотела лишний раз поднимать тему, которая всем приелась, но все же поделилась своими переживаниями.
«Заболела все-таки. Об этом я узнала три дня назад... Не решалась сразу выложить пост, а всему виной мои глупые страхи... Во-первых, не знала, как воспримет это мой отец, он сердечник, человек крайне эмоциональный... Во-вторых, подумала, что всех уже этот вирус достал до тошноты, а я тут опять напомню о его реальном существовании, ну и зачем? Ведь мне, как и всем, так хочется уже перелистнуть эту страничку... Но я все же решилась выложить видео, чтобы поддержать тех, кто находится сейчас в таком же состоянии как я, в состоянии тревоги, когда болезненные симптомы нагнетаются, а ты не знаешь кому звонить и что делать. Главное — не нервничать», — написала Елена в микроблоге.
Фото: Instagram
Артистка поблагодарила докторов и всех, кто помогает ей в непростое время, а также рассказала о своих симптомах. «Спасибо всем, кто со мной сейчас на связи, кто помогает мне выкарабкаться, добрым словом или советами коронованных со стажем. Спасибо друзьям, родным, коллегам, люблю вас, дорожу вами!
Ребята, если температура высокая, не сбивается, не экспериментируйте, не рискуйте, лучше в больницу, т. к. есть опасность тромбов! Много пить жидкости - 5/7 литров! Ну, а все остальное индивидуально... Второй день мой был очень жесткий: ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно спать, разово сработал ибупрофен, потом он уже не действовал. Все тело болело так, как будто меня битами били. Сегодня мне полегче, но состояние явно не стабильное. Ждем-с, боремся», — написала Воробей в микроблоге.
Фото и видео: Instagram
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