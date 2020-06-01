52-летняя Елена Воробей заразилась коронавирусом и рассказала о своих симптомах: «Начинаю борьбу»

Артистка поблагодарила докторов и всех, кто помогает ей в непростое время, а также рассказала о своих симптомах. «Спасибо всем, кто со мной сейчас на связи, кто помогает мне выкарабкаться, добрым словом или советами коронованных со стажем. Спасибо друзьям, родным, коллегам, люблю вас, дорожу вами!

Ребята, если температура высокая, не сбивается, не экспериментируйте, не рискуйте, лучше в больницу, т. к. есть опасность тромбов! Много пить жидкости - 5/7 литров! Ну, а все остальное индивидуально... Второй день мой был очень жесткий: ужасно болела спина, ночью от мышечной боли невозможно спать, разово сработал ибупрофен, потом он уже не действовал. Все тело болело так, как будто меня битами били. Сегодня мне полегче, но состояние явно не стабильное. Ждем-с, боремся», — написала Воробей в микроблоге.