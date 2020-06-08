Заразившаяся коронавирусом Елена Воробей показала редкое фото с красавицей дочкой и рассказала о здоровье

53-летняя Елена Воробей борется с COVID-19. Болезнь у артистки проходит тяжело, о том, как ее организм справляется с коронавирусом, она регулярно рассказывает подписчикам. В Instagram Елена рассказала, что изолировалась от коллег и соседей, но не от 17-летней дочери Софии.

Воробей опубликовала редкое фото с красавицей дочкой и рассказала в комментариях под постом о своем здоровье.

«Доченька. Догадались? Мой очередной "день сурка" проходит в тесном семейном кругу. Пребывание в замкнутом пространстве продолжается, но, надеюсь, через парочку дней я уже вырвусь на свободу», — подписала она фото с Софией.