Заразившаяся коронавирусом Елена Воробей показала редкое фото с красавицей дочкой и рассказала о здоровье
Фото: Instagram
53-летняя Елена Воробей борется с COVID-19. Болезнь у артистки проходит тяжело, о том, как ее организм справляется с коронавирусом, она регулярно рассказывает подписчикам. В Instagram Елена рассказала, что изолировалась от коллег и соседей, но не от 17-летней дочери Софии.
Воробей опубликовала редкое фото с красавицей дочкой и рассказала в комментариях под постом о своем здоровье.
«Доченька. Догадались? Мой очередной "день сурка" проходит в тесном семейном кругу. Пребывание в замкнутом пространстве продолжается, но, надеюсь, через парочку дней я уже вырвусь на свободу», — подписала она фото с Софией.
«А говорили, что заболели. Шутка была?», «А куда делся коронавирус?», — задались логичными вопросами подписчики Елены Воробей, когда поняли, что она находится с дочерью.
«Нет, не шутила, это не мой юмор. Я еще изолирована от соседей и от горожан», «Завтра буду знать. Сдала повторный тест», — ответила артистка.
«Куколки», «Ого, какие красавишны», «Лена, какая она красавица», — отметили поклонники Воробей.
В начале своей болезни Елена Воробей призналась подписчикам, что чувствовала себя очень плохо, будто ее били битами, после она отметила, что лекарства ей особо не помогали.
Фото и видео: Instagram
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