Зара встречается с известным спортсменом? Певица показала нежное фото с избранником
Фото: www.instagram.com/zara_music/
Певица Зара впервые показала своего нового избранника. Певица опубликовала в Instagram фото с мужчиной, которого ласково обнимает и на которого смотрит влюбленными глазами.
«Девочки, вопрос для вас. Какие 3 качества в мужчине вам нравятся больше всего? Делитесь! Пишите в комментарии. P.S. Я тоже отвечу на этот вопрос, но в сторис, не пропустите!», — подписала она нежное фото с любимым.
«Это Лобов?», «А это кто с вами?», «Это же Лобов», «Артем Лобов, что ли?», «Лобов! Нам нравится!», «Какая классная фотография, с настроением», — прокомментировали подписчики Зары, узнав в ее мужчине известного спортсмена Артема Лобова.
Артем Лобов — ирландский боец смешанных боевых искусств русского происхождения. Выступал под эгидой UFC в полулегкой и легкой весовых категориях. Участник турниров по кулачным боям Bare Knuckle FC. 34-летний спортсмен не рассказывает о личной жизни, но в Instagram у него есть фотографии маленького сына и жены, опубликованные в прошлом году. Свободен ли Лобов сейчас, неизвестно.
Зара уже дважды была замужем: ее брак с Сергеем Матвиенко продлился всего полтора года. В замужестве с чиновником Сергеем Ивановым певица родила сыновей Данила и Максима.
Фото и видео: Instagram Зары
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!