Зара встречается с известным спортсменом? Певица показала нежное фото с избранником

«Это Лобов?», «А это кто с вами?», «Это же Лобов», «Артем Лобов, что ли?», «Лобов! Нам нравится!», «Какая классная фотография, с настроением», — прокомментировали подписчики Зары, узнав в ее мужчине известного спортсмена Артема Лобова.

Артем Лобов — ирландский боец смешанных боевых искусств русского происхождения. Выступал под эгидой UFC в полулегкой и легкой весовых категориях. Участник турниров по кулачным боям Bare Knuckle FC. 34-летний спортсмен не рассказывает о личной жизни, но в Instagram у него есть фотографии маленького сына и жены, опубликованные в прошлом году. Свободен ли Лобов сейчас, неизвестно.

Зара уже дважды была замужем: ее брак с Сергеем Матвиенко продлился всего полтора года. В замужестве с чиновником Сергеем Ивановым певица родила сыновей Данила и Максима.